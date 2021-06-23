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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، وقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية، حيث مثل المركز المشرف المكلف عبدالرحمن العضيبي، فيما مثل الأكاديمية المشرف العام على التدريب والتطوير عبدالله الشايعي. وتأتي المذكرة لتفعيل عدد من المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية وإعداد التقارير ذات الصلة، وذلك في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» للإسهام في تعزيز المعرفة والوعي في المجالات المالية والاقتصادية، وجهود الأكاديمية المالية في دعم الإثراء المعرفي وتعزيز الثقافة المالية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع شراكة معرفية؛ لاستشراف ومواكبة أبرز التطورات والموضوعات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي.



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