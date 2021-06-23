مركز الإسناد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسنادوالتصفية (إنفاذ) أعلن عن إقامة عدة مزادات حضورية والكترونية، تتمثل في: (مزاد كنوز عرعر) الذي يستعرض 28 فرصة استثمارية من العقارات التجارية والسكنية بإجمالي مساحات تقارب 18 ألف م2 في مدينة عرعر، و(مزاد نجران) المقام على عقار سكني بمساحة تتجاوز 4 آلاف م2 بمنطقة نجران، و(مزاد صبيا وصامطة) الذي يستعرض عدة فرص تمثلت في عمائر سكنية وتجارية وبيت شعبي في محافظتي صبيا وصامطة الواقعة بمنطقة جازان، إضافة إلى (مزاد شاطئ الخفجي) المقام على أرض سكنية بمساحة 600 م2. وتستعرض المزادات الالكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، واستكمال إجراءات البيع والشراء الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور.



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