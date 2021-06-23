شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه رغم انخفاض المخزون الأمريكي و"برنت" أعلى 75 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقلل الخام مكاسبه رغم بيانات المخزون الأمريكية التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.6 مليون برميل إلى 459.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 6.3 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 7.2 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش عند 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 73.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.2 دولار وأقل سعر عند 72.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% إلى 75.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.02 دولار وأقل سعر عند 74.7 دولار.