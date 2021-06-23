شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



واستعابت الأسواق بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي توقع من خلاله رفع معدل الفائدة مرتين خلال 2023.



وصرح رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" بالأمس أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع الفائدة مشيرا إلى أنه سيتبنى نهج الصبر ومراقبة بيانات التضخم الصادرة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أستراليا سجل مستوى 58.4 نقطة في شهر مايو/أيار مقارنة بالقراءة السابقة عند 60.4 نقطة.



وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأسترالي مستوى 56 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة عند 58 نقطة.



من ناحي أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة جائحة كورونا والسيطرة على سلالة "دلتا" سريعة التفشي والتي ظهرت في بعض الدول أبرزها المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.% إلى 0.7577، وسجل أعلى سعر عند 0.7600 في حين سجل أقل سعر عند 0.7537.