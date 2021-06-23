شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحدث إجراءات الدخول وتعلن: التطعيم بلقاح «كورونا» يغني عن PCR والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تحديث إجراءات دخول القادمين إلى البلاد من الخارج خلال الفترة المقبلة عبر المطارات والموانئ، وسمحت بدخول المسافرين الحاصلين على تطعيم لقاح «كورونا» من دون الحاجة إلى تحليل «PCR»، بشرط أن تحتوي على QR وليس ورقياً، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الوزارة، بحسب منشور وزعته على المطارات والموانئ، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تنطبق على اللقاحات الحاصلة على مُوافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعى مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الثانية منها مثل «فايزر، أسترازينيكا، موديرنا، سينوفارم، سينوفاك، أو سبوتنيك»، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح «جونسون آند جونسون»؛ وذلك بالنسبة للدول غير المُتأثرة بالسلالات المُتحورة من كورونا.

وذكرت مصادر في وزارة الصحة، أنه بالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم من الدول المُتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا مثل: «الهند، بنجلاديش، باكستان، بودان، ميانمار، نيبال، سريلانكا، فيتنام، البرازيل، وأمريكا اللاتينية» ستتم مراجعة شهادة التطعيم بشرط أن تكون دون کشط أو شطب وتحتوي على QR Code وسيتم قبولها بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل «19 -ID NOW COVID»، وفي حال إيجابيته، يتم إجراء «PCR» بمطار الوصول، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.