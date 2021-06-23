شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: «دمي لوطني» تجسّد قيم العطاء المتأصلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق دورة جديدة من مبادرة «دمي لوطني»، التي تستهدف دعوة المجتمع للتبرع بالدم، لتوفير وحدات دم لآلاف المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة وحالات الطوارئ وإصابات الحوادث.

وتقام المبادرة برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظّم بشراكة استراتيجية وتعاون بين «خدمة الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد، أهمية الحملة، التي تسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى والمصابين في المستشفيات.

وقال «دمي لوطني، واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية التي انطلقت في دبي ودولة الإمارات، لما تعكسه من قيم العطاء والتكاتف المتأصلة في المجتمع. لأن وحدة الدم التي يتبرع بها المواطن والمقيم هدية غالية يقدمها للوطن، تعبيراً عن انتمائه لهذه الأرض. ونحن ندعو الفئات القادرة على التبرع للمساهمة في المبادرة بالتبرع بالدم، إنقاذاً لحياة المرضى».

وأثنى سموّه، على منظمي المبادرة، مؤكداً أن تعاون الجهات الثلاث لتنظيم المبادرة على مدار أعوام عدة، نموذج للشراكة المثمرة التي يحتاجها المجتمع لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية.

وكان سموّ الشيخ منصور بن محمد، أول المتبرعين بالدم في المبادرة، خلال موسمها لهذا العام، تحفيزاً للجميع للمشاركة في المبادرة.

ووقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء طلال بالهول، المدير العام لجهاز أمن الدولة بدبي، وعوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم».

وقال اللواء بالهول «بفضل الدعم غير المحدود من سموّ ولي عهد دبي، تمضي المبادرة في تحقيق أهدافها الإنسانية الكبيرة. وفي افتتاح دورة هذا العام تقدم سموّ الشيخ منصور بن محمد، أول متبرع في المبادرة، ما كان له بالغ الأثر في تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة فيها».

فيما قال عوض الكتبي، إن تفضل سموّ الشيخ منصور، بحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم، ومبادرته قبل أيام بالتبرع بالدم، من شأنه دفع الدورة الجديدة، نحو تحقيق المزيد من الأهداف، وتجميع المزيد من وحدات الدم، ومن ثم زيادة قدرة القطاع الصحي في دبي على مواجهة أية حالة صحية طارئة، إلى جانب الوفاء بالتزامات مركز دبي للتبرع بالدم تجاه المرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم بشكل دوري.

وقال سامي الريامي: «تسهم «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصاتها الرقمية، والطبعة الورقية، في نشر التوعية بأهمية التبرع بالدم، وتوضح العائد الكبير لكل تبرع في إنقاذ ثلاثة من المرضى والمصابين».