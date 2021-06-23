شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هاريسون فورد خلال تصوير أحدث أجزاء «إنديانا جونز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أصيب الممثل الأمريكي الشهير هاريسون فورد في كتفه أثناء أداء مشهد قتالي في أحدث فيلم من سلسلة «إنديانا جونز»، بحسب ما أعلنت شركة «والت ديزني» الأربعاء.

وقالت «ديزني» في بيان، إن إنتاج الجزء الخامس من أفلام «إنديانا جونز» سيستمر مع تحديد مسار العلاج المناسب للممثل المخضرم البالغ من العمر 78 عاماً. وجاء في البيان أن «جدول التصوير سيعاد ترتيبه خلال الأسابيع القادمة وفق الحاجة».

وتأجل طرح الفيلم عدة مرات. وتخطط «ديزني» حالياً لعرضه في يوليو/ تموز 2022. وكان العمل بالفيلم بدأ في لندن في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 2014 تعرض فورد لكسر في قدمه أثناء تصوير أحد أجزاء سلسلة أفلام «ستار وورز» أو «حرب النجوم» عندما سقط عليه سلم متحرك.