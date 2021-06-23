شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وجمهورية كوريا تعقدان أعمال اللجنة القنصلية المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت دولة الإمارات، وجمهورية كوريا الأربعاء، أعمال الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة، في سبيل ترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة، لرعاية مواطني البلدين.

وقد سبق عقد الاجتماع، مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، ووقعها عن دولة الإمارات، فيصل لطفي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية، ولي هيون، نائب وزير الشؤون القنصلية والكوريين في الخارج، بوزارة الشؤون الخارجية.

وأعربا عن تمنياتهما، بأن تكون هذه المذكرة أساساً لمزيد من التعاون القنصلي لخدمة مواطني البلدين.

ونقل لطفي، في كلمته خلال الاجتماع تحيات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإشادته بعمق علاقات البلدين، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا الاجتماع.

وأكد أهمية التعاون القنصلي، ودوره في تعزيز العلاقات. مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال العامين الماضيين، في خضمّ التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا»، وشكر الجهود التي بذلها الجانبان، لتقديم خدمات قنصلية متميزة، وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

وشدد على أن الإمارات وكوريا، تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق، ومبنيّة على المصالح المشتركة.

فيما أشاد لي هيون، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وما تؤديه من دور حيوي على الصعد كافة. وأكد سعي بلاده للعمل على توثيق التعاون القنصلي، بما يخدم مواطني البلدين الصديقين.

وأشاد بتجربة دولة الإمارات في مكافحة «كورونا»، وجميع التسهيلات التي قدمتها للرعايا الكوريين على أرضها، خلال تلك الجائحة. مؤكدا أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة، وخطط متابعتها وتطويرها.

شارك في الاجتماع ممثلون عن إدارات وزارة الخارجية، والداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية كوريا. (وام)