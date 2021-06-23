شكرا لقرائتكم خبر عن هاكان أوجلو اللاعب رقم 39 بين قطبي ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اصبح لاعب الوسط التركي هاكان كالهان أوجلو (27 عاماً) اللاعب رقم 39 الذي ينتقل بين قطبي مدينة ميلانو الإيطالية بعد استكمال صفقته المجانية لبطل ال«سيري أي».

ووقع كالهانأوجلو عقداً لمدة 3 سنوات مع إنتر ملان بعد رفضه الشروط الجديدة لتمديد عقده مع ميلان.

ويعرف لاعب الوسط بخبرته في تنفيذ الركلات الحرة وسجل 9 أهداف وصنع 12 للميلان الموسم الماضي ليكون غالباً بديلاً للدنماركي كريستيان إيركسن الذي عانى توقفاً في القلب في مباراة المنتخب الافتتاحية أمام فنلندا في «يورو 2020».