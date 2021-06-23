شكرا لقرائتكم خبر عن الشابي: غوميز لا يصلح للهلال وحمدالله متغطرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كشف المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي أنه لم يحسم بعد مسألة عودته لتدريب فريق أبها السعودي في الموسم المقبل مؤكداً أنه يمتلك عدة خيارات من بينها عروض من أندية إماراتية وقطرية، بيد أنه ألمح تفضيله البقاء في الدوري السعودي كونه من أقوى الدوريات.

وقاد الشابي ( 59 عاماً) أبها للبقاء في دوري المحترفين لموسمين متتاليين بعدما حل تاسعاً في نسخة 2019-2020 وفي المركز الثالث عشر في النسخة الأخيرة.

وكشف الشابي عن رأيه في الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال والمغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، مبيناً أن الهلال قادر على إحضار أفضل من غوميز، بينما وصف حمدالله بالمهاجم المميز فنياً، لكنه انتقد ما وصفه بالمزاجية والتغطرس التي يظهرها على زملائه، مطالباً الهداف المغربي بالاندماج مع زملائه والاقتراب منهم بشكل أكبر.

وأكد المدرب التونسي أنه لا يشجع زيادة عدد فرق الدوري إلى أكثر من 16 فريقاً كون الزيادة ستعني استمرار البطولة حتى يونيو/ حزيران ويجعل الفواصل قصيرة بين الموسم والذي يليه.