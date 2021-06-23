شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يرتفع في بداية الجلسة إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بالأمس.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكية سجل مستوى 62.6 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى القراءة 61.5 نقطة.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى مستوى 64.8 نقطة في مايو/أيار مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 70 نقطة من 70.4 نقطة.



وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي أمس، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي سوف يتبنى نهج الصبر ويتمسك بسياسته النقدية لفترة قبل تشديدها برفع الفائدة.



وأكد "باول" على أن الفيدرالي عليه الانتظار والصبر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً.



وأضاف أن الارتفاع في معدل التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مما أسفر عن زيادة النشاط الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 33992 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4256 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 14313 نقطة.