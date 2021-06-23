شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع بأكثر من 2% بفعل توقعات نمو الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى توقعات نمو الطلب العالمي على المعادن الصناعية.



كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقرير صادر في وقت سابق هذا الشهر أن النيكل جذب اهتمام شركات السيارات حول العالم من أجل استغلال إمكاناته في صناعة البطاريات.



وأضافت الوكالة أن النيكل سيكون أحد محركات العوامل الرئيسية في صناعة السيارات الكهربائية نتيجة خواصه الإيجابية في صناعة البطاريات مقارنة بمعادن أخرى مثل الليثيوم والكوبالت.



وعلاوة على ذلك، فإن هناك احتياطيات هائلة من النيكل في مواقع حول العالم أبرزها قارة إفريقيا الأمر الذي سيسهم في توافره خلال السنوات المقبلة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 17923.5 دولار للطن.