شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين تُعلن صدور ترخيص الاستثمار الصناعي لشركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن صدور ترخيص الاستثمار الصناعي من وزارة الاستثمار لشركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف" باسم أصحاب المنشأة (شركة جوفو وشركة تكوين).

واشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، أسباب التأخير عن الموعد المُسبق يعود لإنهاء إجراء استيفاء الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة.

يُذكر أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة، في يونيو 2020، وذلك لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة "إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين"، بمبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن الأثر المالي للتغيير الحاصل على القوائم المالية لشركة تكوين عقب الانتهاء من كافة المتطلبات النظامية المتعلقة بتنفيذ الصفقة.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض ايرادت المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات.