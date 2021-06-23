شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الكيميائية" تبدأ إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن بدء إحدى شركاتها التابعة في إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية تماشيًا مع برامج 2030 العسكرية.

وقالت الكيميائية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن نسبة الإنجاز وصلت إلى 80%.

وأشارت الشركة إلى أن التأخير في إنجاز المشروع يعود لظروف جائحة كوفيد 19 ومواجهة بعض الصعوبات والتحديات ومنها تعليق السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، وتأثيره المباشر على العمليات اللوجستية، والتي تسببت في تأخر وصول بعض أجزاء خطوط الإنتاج وكذلك تأخر وصول فريق الدعم الفني التابع للشريك التقني، مما أدى إلى تأخير بدء التشغيل عن التاريخ المتوقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الكيميائية حققت صافي أرباح بلغ 40.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من إرتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.