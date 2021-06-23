شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تعتزم إيقاف عمليات الإنتاج في مصنع إحدى الشركات التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن عزمها إيقاف عمليات الإنتاج في مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة- إحدى الشركات التابعة- والذي يقع في مدينة الجبيل الصناعية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن عملية الإيقاف تأتي تماشياً مع استراتيجيتها بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء، ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية.

وتتوقع الشركة أن ينعكس إيقاف مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة بشكل إيجابي على نتائج الشركة في المرحلة القادمة.

وبحسب البيان، يجري حالياً الإعداد لبدء عملية إيقاف الإنتاج في المصنع المذكور أعلاه، والتي من المقرر أن تبدأ في تاريخ 1 يوليو 2021 وحتى اشعار آخر.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 411.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 74.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام الربع الأول من 2020 إلى الارتفاع في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة مدعوما بارتفاع كميات المبيعات الاجمالية للشركة.