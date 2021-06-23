شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سبكيم" تُوصي بتوزيع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 549.999 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 733.333 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 30 يونيو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح في 14 يوليو المُقبل.

يُشار إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بقيمة 366.7 مليون ريال خلال العام 2020، بواقع 50 هللة لكل سهم، وبنسبة 5% من رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 411.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 74.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام الربع الأول من 2020 إلى الارتفاع في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة مدعوما بارتفاع كميات المبيعات الاجمالية للشركة.