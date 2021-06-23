شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي المختلط» يسدل الستار على دولية فزاع لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار اليوم الخميس بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم على النسخة ال11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي2021 ب«تحدي المختلط» رجال وسيدات، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويشارك في الحدث 300 لاعب ولاعبة من 62 دولة، وهو يعد آخر الفرص المتاحة للاعبين من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو».

وتكرر أمس الأربعاء مشهد تحقيق الأرقام القياسية في هذا التحدي العالمي الذي تسابق من خلاله الأبطال من مختلف القارات للظهور بقوة من أجل ترك البصمة الأخيرة قبل خوض غمار دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

وحصدت الروسية فيرا موراتوفا الميدالية الذهبية في وزن 79 كجم «سيدات» تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الصينية شونج، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوكرانية ناتاليا أولانيك.

وحقق الماليزي بوني بونيا رقماً قياسياً في وزن 72 كجم رجال محلقاً بالميدالية الذهبية، وتلاه في المركز الثاني الصيني بيج هو، فيما كان المركز الثالث من نصيب نيجيريا عن طريق لاعبها نمدي.

وحلقت المصرية رحاب أحمد بالمركز الأول وذهبية 50 كجم، فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الصينية دان هو، وتلتها في المركز الثالث والميدالية البرونزية الروسية أنستازيا.

وفي مسابقة 55 كجم ناشئات، حصلت النيجيرية أنون مارك على المركز الأول، تاركة المركز الثاني للتركية بسراء دومام، وتلتها في المركز الثالث الروسية نمارا بوت.

من ناحية أخرى، وجهت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم الشكر إلى رعاة الحدث وعلى رأسهم مجلس دبي الرياضي.