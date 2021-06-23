شكرا لقرائتكم خبر عن أول فحص دم يكشف إصابات ارتجاج الرأس خلال 15 دقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أثناء مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021 في دبي، أول اختبار دم سريع يكشف إصابات الرأس الخفيفة في غضون 15 دقيقة، ما سيتيح للمصابين الحصول على العلاج المناسب في وقت أقرب. بالتعاون مع شركة «أبوت»، وهو الفحص الأول فيى العالم، الذي رخصته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ويوفر نتائج اختبار بحساسية 95.8%.

ويتطلب اختبار بلازما i-STAT Alinity TBI سحب عينة دم صغيرة من الذراع، وتستخرج البلازما منها وتفحص بجهاز محمول باليد. ويقيس الاختبار بروتينات معينة موجودة في الدم، بعد إصابات الدماغ المرضية. حيث تؤدي النتيجة السلبية لاستبعاد الحاجة إلى فحص الرأس بالأشعة المقطعية، وهي أداة شائعة تستخدم لتشخيص الارتجاج. وفي حال النتيجة الإيجابية، تتابع فحوص التصوير المقطعي المحوسب، لمساعدة الأطباء على تقييم ما إذا كان الشخص تعرض لإصابات في الدماغ.

وأشار الدكتور يوسف السركال، المدير العام للمؤسسة إلى أهمية هذا الاختبار المبتكر، واحداً من أكثر الاختبارات التشخيصية المساعدة في اكتشاف الإصابات الدماغية، الناتجة عادة من حوادث السيارات والسقوط. وتمكن هذه التقنية المجربة الأطباء من اكتشاف الارتجاج بشكل أسرع وأكثر دقة من الاختبارات الحديثة.

فيما أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير إدارة المستشفيات أن إضافة الاختبار إلى قائمة الاختبارات التشخيصية للمختبر، خطوة رائعة إلى الأمام، توفر للأطباء والممرضين إمكانية الحصول الفوري على المعلومات السريرية الخاصة بالمريض وتطورات الحالة المرضية له، وتجنب إجراء مزيد من الاختبارات غير الضرورية.