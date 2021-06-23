شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تكسر صمتها بغلاف مجلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نشرت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا صورة على حسابها في «إنستجرام»، وهي على غلاف مجلة فوج للأزياء في النسخة اليابانية لشهر أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد 3 أسابيع فقط من انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بداعي عدم رغبتها في التواصل مع وسائل الإعلام وحاجتها للتعافي نفسياً.

وكتبت أوساكا (23 عاماً) تحت الصورة: «مرحبا، هذا غلاف فوج اليابانية، أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير وأمان».

وهذه أول مرة تتحدث فيها أوساكا علناً، وأثنى أصدقاء اللاعبة وبينهم نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، على المنشور، لكن المشجعين وصفوها بال«الانتقائية»؛ لأنها تختار من تتحدث إليه من وسائل الإعلام في نهاية المطاف. وتظهر أوساكا في المجلة بصور مع ماركات لوي فيتون ونايكي، أحد رعاتها.