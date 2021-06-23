شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ولندن..علاقات متوترة وصدامات لاذعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة-”الخليج 365”:

قليلة هي الفترات التي كانت فيها العلاقات البريطانية الروسية في أحسن أحوالها، ويعود ذلك تاريخاً إلى عهد الاتحاد السوفييتي السابق، وبعد انهياره، هيمن التوتر بين لندن وموسكو، وسادته في مناسبات كثيرة انتقادات شديدة وسخرية لاذعة، تشمل مواضيع شتى من بينها: القوات العسكرية للبلدين، اللذين كانا «حليفين» ضد النازية في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يصبحا خصمين لدودين.

التنافر بين الطرفين يستمر في فضاءات عدة، وآخرها في البحر الأسود، بعدما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن طائرة حربية وسفينة دوريات روسيتين وجهتا طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود. وأفادت الوزارة أن «المدمرة تلقت تحذيراً... لم تتجاوب مع التحذير» ما حمل «زورق دوريات حدودية» وطائرة سو- 24 إم على إطلاق «طلقات تحذيرية»، مضيفة أن السفينة البريطانية غادرت المياه الروسية بعد ذلك. لكن لندن نفت ما أعلنته موسكو. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر «لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى إتش إم إس ديفندر» مؤكدة أن «سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقاً للقانون الدولي». ويبدو أن التداعيات ستتصاعد مع تلويح موسكو باستدعاء السفير البريطاني، ودعت إلى إجراء حقيق معمق حول «التصرف الخطير».

في الأشهر الماضية تكثفت عمليات اقتراب الطائرات والسفن الروسية والبريطانية من بعضها بعضاً في بحر الشمال والمحيط الهندي وبحر الشمال، مما أدى إلى تصعيد اللهجة بين البلدين. وبينما تقول لندن «إن البحرية الملكية متيقظة ومستعدة لضمان أمن بريطانيا»، يقول المسؤولون الروس إنهم جاهزون، وحين دشنت المملكة المتحدة حاملة الطائرات الجديدة المسماة «الملكة أليزابيت» وعددت مزاياها، وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو سخرية لاذعة عندما اعتبر هذه الحاملة «هدفاً سهلاً للصواريخ الروسية».

وحادثة البحر الأسود، ليست الأولى بين البلدين، وفي مناسبات عديدة بدت فيه العلاقة العسكرية على وشك التصادم بحراً وجواً، أما صداماتهما الدبلوماسية في مجلس الأمن، كعضوين دائمين، فلا تحصى، خصوصاً في السنوات الأخيرة حول قضايا سوريا وأوكرانيا الاختراقات السيبرانية والتسلح. وفي مارس الماضي، أقرت لندن مراجعة لاستراتيجيتها في مجال الدفاع اعتبرت فيها روسيا تهديداً كبيراً للمملكة المتحدة. وقررت رفع سقف مخزون الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، أي بزيادة تبلغ حوالي 45 رأساً، في سابقة، هي الأولى، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وبعد مراجعة لندن استراتيجيتها الدفاعية، اعتبر السفير الروسي في لندن أندريه كيلين أن العلاقات بين لندن وموسكو «ميتة عملياً».

وقبيل قمة مجموعة السبع، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذي الخلفية الاستخبارية، انتقادات لاذعة لرئيس المخابرات البريطانية «إس آي إس» ريتشارد مور، معتبراً إياه «جديداً» ويفتقد إلى الخبرة بعدما وصف مور روسيا بأنها «قوة متراجعة اقتصاديًا وديموغرافيًا». وتجاهل بوتين هذه الانتقادات قائلاً «إن مور جديد في عمله وأعتقد أنه سيكتسب بعض الخبرة، فلماذا نهتم؟ ولماذا نلقلق؟ أنصحه بالتمتع بحياته وعدم إفساد العلاقات الروسية البريطانية أكثر».