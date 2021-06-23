شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للسلع المتعددة" يستضيف بطل العالم في الفنون القتالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استضافة فرانسيس نغانو، بطل العالم للوزن الثقيل في الفنون القتالية المختلطة في منظمة يو إف سي (بطولة القتال النهائي)، بالمقر الرئيسي للمركز في برج الماس مع وفد من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بما في ذلك الرئيس التنفيذي عصام كاظم؛ حيث قام نغانو بجولة شملت زيارة لبورصة دبي للماس ومركز الكريبتو الذي افتُتح مؤخراً، ومركز القهوة التابع للمركز، إذ حرصت قيادة مركز دبي للسلع المتعددة خلال الجولة على تعريف البطل العالمي بفرص الأعمال المتنوعة التي تزخر بها دبي.

وخلال زيارته لمركز الكريبتو، المنظومة المتكاملة المخصصة للشركات العاملة في قطاعات التشفير وتكنولوجيا بلوك تشين للتعاملات الرقمية، تباحث نغانو مع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وأعضاء من فريق مركز دبي للسلع المتعددة حول آفاق الشراكات المُحتملة. ويتم تشغيل مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع مختبرات كريبتو فالي لابز التابعة للحكومة السويسرية والتي تعد موطن إيثريوم وكاردانو، وهو يُشكل حاضنة لجميع الشركات العاملة في مجال التشفير بمختلف أنواعها وأحجامها، بدءاً من الشركات المختصة في تطوير منصات الأعمال القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين وصولاً إلى الشركات التي تُقدم الأصول المشفرة وتختص في إصدارها وإدراجها والتداول بها.