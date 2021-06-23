شكرا لقرائتكم خبر عن نزول حاد لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين تراجعت بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو حزيران إلى 459.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 3.9 مليون برميل.

ونزل مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.