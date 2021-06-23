شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» و«وي شات» خارج القائمة المحظورة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، إلغاء قائمة المعاملات المحظورة مع «تيك توك» و«وي شات»، والتي تم إصدارها في سبتمبر /أيلول الماضي، حيث سعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى حظر التنزيلات الأمريكية الجديدة لكلا التطبيقين المملوكين للصين، وفق ما ذكر موقع «TechCrunch» المختص في الشأن التقني.

وأوضح الموقع أن البيان جاء في إطار إلغاء الرئيس الحالي جو بايدن لحزمة قرارات أصدرها ترامب خلال فترته الرئاسية، والتي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لموقع «تيك توك» و«وي شات» المملوكين لشركة «تينسنت»، وأمر وزارة التجارة بمراجعة المخاوف الأمنية التي تطرحها تلك التطبيقات وغيرها.

وأفاد «TechCrunch» بأن القرار ليس رفعاً بشكل نهائي، حيث وجه بايدن أمراً لوزارة التجارة بمواصلة مراقبة «تيك توك» والتي يمكن أن تؤثر في الأمن القومى للولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقديم توصيات في غضون 120 يوماً لحماية البيانات الأمريكية التي تم الحصول عليها أو الوصول إليها من قبل الشركات التي يسيطر عليها خصوم أجانب.

وأشارت بيانات إلى أنا «وي شات» الذي تم تنزيله على الأقل 19 مليون مرة من قبل الأمريكيين، على نطاق واسع كوسيط للخدمات والألعاب والمدفوعات.

وجاء أمر ترامب الصادر في يناير بتوجيه المسؤولين إلى حظر المعاملات مع ثمانية تطبيقات صينية، بما في ذلك «كيو كيو والت» و«وي شات باي»، ولم يتم إصدار أي حظر حتى الآن، فيما استأنفت إدارة ترامب الأوامر القضائية التي تحظر الحظر على «تيك توك» و«وي شات»، ولكن بعد أن تولى بايدن منصبه في يناير، طلبت وزارة العدل الأمريكية إيقاف الاستئناف.