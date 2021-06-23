أنشطة متنوعة من «دبي أوتودروم» لعشاق السيارات والسباقات

سعياً وراء تقديم تجربة استثنائية لمحبي القيادة والسباقات في دولة الإمارات، افتتحت «دبي أوتودروم»، المنشأة الرياضية والترفيهية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، الموسم الصيفي بمجموعة متنوعة من الأنشطة المصمّمة خصيصاً لتلبية تطلعات عشاق السيارات من مختلف الفئات، سواء من محبي السباقات أو السائقين العاديين أو سائقي الكارتينج المبتدئين.

ويمكن لمالكي السيارات قيادة سياراتهم الخاصة خلال الأيام المخصصة شهرياً في حلبة «دبي أوتودروم»، الأمر الذي يتيح للسائقين المبتدئين والمحترفين اختبار ذروة أداء سيارتهم ضمن بيئة آمنة وبعيداً عن القيود المفروضة على الطرق العامة. وتضم «دبي أوتودروم» مجموعة متكاملة من سيارات السباق والسيارات الرياضية فائقة السرعة حول العالم، والتي يمكن للجمهور التمتع بقيادتها من خلال فعالية «تجربة السيارات الرياضية فائقة السرعة» التي تقام مرتين أسبوعياً، ويستطيع السائقون أيضاً الاستمتاع بـ«فورمولا دبي ماكس» التي تتيح لهم تجربة قيادة سيارات السباق المزودة بمقعد واحد ذات طابع سيارات «فورمولا 1»، والمعروفة بقوة الأداء وانسيابية الحركة بفضل نظام «الديناميكا الهوائية».

كما سيتمكن جميع محبي القيادة من المنافسة على حلبة «كارتدروم» الشهيرة التابعة لـ«دبي أوتودروم»، إلى جانب المشاركة في فعاليات «سباقات سلسلة سودي العالمية» (SodiWorld Series)، التي تعتبر بطولة الكارتينج الأبرز في جميع أنحاء العالم.

وسيحظى السائقون المتفوقون خلال المنافسات بفرصة المشاركة في البطولة العالمية، والتي تقام تاريخياً في أوروبا، أما بالنسبة للسائقين المبتدئين، فتقدم «دبي أوتودروم» لهم فعالية «ليالي سباقات المبتدئين»، التي تشكل محطة هامة لانطلاق السائقين في رحلة تطوير مهاراتهم في القيادة والاستعداد لخوض السباقات بكفاءة تامة.

وقال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة «دبي أوتودروم»: «يسرنا أن نطلق الأنشطة والفعاليات الجديدة على حلبة دبي أوتودروم مع قدوم فصل الصيف، ونتطلع قُدُماً للترحيب بالزائرين من العائلات والأصدقاء للاستمتاع بأنشطتنا الترفيهية المصممة لتناسب الكبار والأطفال على السواء باعتبارنا إحدى الوجهات الترفيهية الرائدة في إمارة دبي، ويأتي إطلاق هذه الفعاليات في إطار حرصنا على ترسيخ مكانة دبي أوتودروم كوجهةٍ متميزة ومركز ترفيهي رائد لمحبي أنشطة السباقات وقيادة السيارات من مُختلف أنحاء دولة الإمارات».