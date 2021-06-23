شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة بانكسي بالكشف عن هويته أو منع علاماته التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طلبت السلطات البريطانية من فنان الشارع المجهول بانكسي الكشف عن هويته، وسط محاولة قانونية لمنع نسخ أعماله الفنية المثيرة للجدل في أستراليا، بعد أن قدم علاماتين تجاريتين لقطعتين من أعماله هما: «البنت والبالون» و«حب في الهواء».

وقال تيم جولدر، المحامي في ملبورن: إن الفنان يجب أن يعرّف عن نفسه ليكون ناجحاً ويتمكن من منع نسخ أعماله.

وسيتم قبول طلب إيقاف طباعة فنه على الملصقات وحقائب اليد والملابس والأشياء الأخرى، خلال أيام ما لم يتم تقديم اعتراضات.

وقام بانكسي بمحاولات مماثلة لوضع علامة تجارية على عمله في أوروبا، لكنه فشل بعد أن قضت إحدى المحاكم بأنه لم يكن لديه أي نية لتسويق العمل.

وأضاف جولدر المتخصص في الملكية الفكرية: إذا ظل بانكسي مجهولاً فإن عرضه القانوني سيفشل أيضاً في أستراليا.

ونوه بأن الشخص الاعتباري الذي يملك الحق يجب أن يتقدم بالمطالبة».

واشتعلت التكهنات بشأن هوية بانكسي الحقيقية منذ أن صنع اسمه من خلال علامته التجارية على غرار فن «حرب العصابات» في الأماكن العامة على الجدران في لندن وبرايتون وبريستول.

وكانت هناك تكهنات تشير إلى أن اسمه الحقيقي هو روبن بانكس.

وانتشرت الشائعات أيضاً أنه في الواقع مجموعة من الفنانين وليس فرداً، ولكن في كلتا الحالتين، ساعد عدم الكشف عن هويته في نجاحه بينما يحاول المعجبون اختراق شخصيته ومعرفتها.

وحكم مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي بأن عدم الكشف عن هوية بانكسي يعيق قدرته على حماية هذا الفن بموجب قوانين حقوق النشر دون تحديد هويته.