الاقتصاد

روسيا تعتزم استدعاء السفير البريطاني بسبب تصرف المدمرة البريطانية «الخطر»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- لندن - (أ ف ب)

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني، مطالبة لندن بالتحقيق في «التصرف الخطر» لمدمرتها التي تتهمها موسكو بدخول المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، ما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.
واعتبرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الحادث هو «انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة» داعية لندن إلى «إجراء تحقيق معمق حول» «التصرف الخطر» لطاقم المدمرة، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني.

في المقابل، نفى الجيش البريطاني، الأربعاء، ما أعلنته موسكو عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية في البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية على «تويتر»: «لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى إتش إم إس ديفندر»، مؤكدة أن «سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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