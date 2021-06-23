شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم استدعاء السفير البريطاني بسبب تصرف المدمرة البريطانية «الخطر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- لندن - (أ ف ب)

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني، مطالبة لندن بالتحقيق في «التصرف الخطر» لمدمرتها التي تتهمها موسكو بدخول المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، ما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الحادث هو «انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة» داعية لندن إلى «إجراء تحقيق معمق حول» «التصرف الخطر» لطاقم المدمرة، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني.

في المقابل، نفى الجيش البريطاني، الأربعاء، ما أعلنته موسكو عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية في البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية على «تويتر»: «لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى إتش إم إس ديفندر»، مؤكدة أن «سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي».