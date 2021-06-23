تشمل 10 ملايين ألف مواطن بتكلفة 31 مليار جنيه شهريا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% من الشهر القادم

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة المعاشات المنصرفة في عام 2014 بلغت 85.5 مليار جنيه؛ من أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، وبعد الزيادة التي ستطبق بدءًا من الشهر المقبل ستصل قيمة الزيادة سنويًا في العام المالي 2021 / 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه.

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات يوليو 2021، مشيرة إلى أنه سيجري صرف المعاشات بزيادة قدرها 13%، لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة 31 مليار جنيه، بدءا من الخميس 1 يوليو 2021.

زيادة 13% مع معاشات يوليو 2021

وأوضحت الهيئة في بيان سابق لها، أن زيادة المعاشات جاءت وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف الزيادة تزامنا مع صرف معاشات يوليو 2021، بإجمالي 282 مليار جنيه، بعد 10 أيام من الآن.

ولفت الهيئة القومية للتامينات والمعاشات، إلى أنه جرى الاستعداد لصرف معاشات يوليو 2021، مشيرا إلى أنه سيجري تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل البدء بصرف معاشات يوليو 2021.