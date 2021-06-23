شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة شهرين قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط التعليقات الجديدة لرئيس مجلس الاحتياطي"جيروم باول" ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 91.65 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.73 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.90 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت مستويات العملة الأمريكية ، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

قال باول إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،يتطلب المزيد من الوقت ،قبل أن يكون تقليص الحوافز ورفع تكاليف الاقتراض مناسبا ،وأن السياسة النقدية الأكثر تشددا لا تزال بعيدة المنال.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تحسن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر حزيران/يونيو المتوقع مستوى 61.5 نقطة من مستوى 62.1 نقطة فى أيار/مايو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 70.0 نقطة من 70.4 نقطة الشهر السابق.