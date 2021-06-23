شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بالرغم من المكاسب القوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.5% ، فى ظل هبوط معظم أسهم شركات القطاع.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول".

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.6% ، وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.