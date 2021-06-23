شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، وبعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بعدم تشديد السياسة النقدية قبل التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.4% إلى 1,785.48$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,779.12$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,777.24$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، بعد صعود فى اليوم السابق بأكثر من 1.0% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,760.80$ للأونصة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 0.5% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، بعد شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام مجلس النواب فى الولايات المتحدة.

قال باول إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،يتطلب المزيد من الوقت ،قبل أن يكون تقليص الحوافز ورفع تكاليف الاقتراض مناسبا ،وأن السياسة النقدية الأكثر تشددا لا تزال بعيدة المنال.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,049.56 طن متري.