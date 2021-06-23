شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،فالخام الأمريكي على وشك ملامسة أعلى مستوياته فى ثلاث سنوات ،وسجل خام برنت أعلى مستوى منذ عام 2018 ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 73.55$ ، من مستوى الافتتاح عند 72.89$، وسجل أدنى مستوي عند 72.84$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.25% إلى مستوي 75.64$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 74.71$ ، وسجل أدنى مستوي عند 74.71$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 حزيران/يونيو، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 465.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.6 مليون برميل.