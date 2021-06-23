شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الغاز والتصنيع" تعتمد توزيع نصف ريال للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 37.5 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.275 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.