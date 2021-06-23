شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية: رأس مال البنك الرقمي التابع لنا 2.5 مليار ريال وحصتنا به 85% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن موافقة مجلس الوزراء على منح ترخيص لشركتها التابعة "شركة المدفوعات الرقمية السعودية" "stc pay" لتصبح بنك رقمي برأس مال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الموافقة أعلاه وإجراءات إتمام الصفقة واستكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

وبحسب البيان، ستقوم اس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال سعودي للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال سعودي لتملّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال سعودي.

وكانت "اس تي سي" قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون، لبيع حصة 15% من شركة المدفوعات الرقمية السعودية -stc pay- (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%)، لصالح شركة ويستيرن يونيون.

ونوهت الاتصالات إلى أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل رأس مال شركة stc pay وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الاستراتيجية التوسعية.

يُشار إلى أنه قد تم رفع رأس مال شركة stc pay، منذ الإعلان الأول، من 400 مليون ريال سعودي إلى 948 مليون ريال سعودي نتيجة تحويل قرض شركاء بقيمة 148 مليون ريال سعودي إلى رأس مال stc pay، بالإضافة إلى ضخ اس تي سي مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس مال لشركة stc.

وكان مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)، والتابع لشركة الاتصالات السعودية "إس تس سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

وجدير بالذكر أن اس تي سي حققت صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال الربع الأول 2021، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول 2021 إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 1.761 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.399 مليار ريال مما أدى الى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 361 مليون ريال.