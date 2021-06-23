شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تنتهي من صيانة مصنع إحدى شركاتها التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، إحدى الشركات التابعة لسبكيم، والبدء في الإنتاج اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه سيكون لأعمال الصيانة تأثير إيجابي على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

ونوهت سبكيم بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف.

هذا ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2021، علماً بأن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 411.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 74.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام الربع الأول من 2020 إلى الارتفاع في أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة مدعوما بارتفاع كميات المبيعات الاجمالية للشركة.