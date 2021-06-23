شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يهاجم من جديد مقاومة محورية – تحليل – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.76% بما يعادل 0.49 نقطة ليستقر على سعر 64.89 نقطة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 64.75، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 64.75، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 68.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد