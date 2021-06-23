شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحلق عالياً – تحليل – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.03% بما يعادل 6.74 نقطة ليستقر على سعر 339.03 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليؤكد بذلك على اختراقه للمقاومة 332.15، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 332.15، ليستهدف مستوى المقاومة 352.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد