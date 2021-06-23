شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يواصل الارتفاع – تحليل – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 10.89 نقطة ليستقر على سعر 2,539.99 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,449.55، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 2,585.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد