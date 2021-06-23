شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يغلق بدون تغيير – تحليل – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إنتل (INTC) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لاستقرار تداولاته دون مستوى 56.00، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37).

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 56.00، ليستهدف مستوى الدعم 53.11 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط