شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.10% بما يعادل 2.88 نقطة ليستقر على سعر 265.51 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 263.00، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 263.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 275.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد