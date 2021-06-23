شكرا لقرائتكم خبر عن «أمالا» تحصد الجائزة الكبرى في ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 4 جوائز ذهبية في تطوير علامة تجارية مبتكرة وصياغة استراتيجية طموحة

• "أمالا" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وتقع في محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية

حصدت "أمالا" خمس جوائز مرموقة خلال حفل توزيع "جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2021"، المبادرة العالمية التي تحتفي بالأفكار المبدعة والاستراتيجية في مجال تطوير الهويات المؤسسية في المنطقة والمتميزين في بنائها وإعادة تدشينها. الذي أقيم في 25 مايو الماضي في فندق V في مدينة الحبتور بدبي. وفازت "أمالا" وشريكتها "لاندور آند فيتش" بالجائزة الكبرى وأربع جوائز ذهبية أخرى، كما حظيتا بإشادة واسعة عن الاستثنائي في تطوير علامة تجارية مبتكرة وصياغة استراتيجيتها الطموحة.

وجاءت الجائزة الكبرى تتويجاً لتميز "أمالا" في تحديث علامتها التجارية، بدءاً من الجوانب البصرية إلى الاستراتيجية المبتكرة، لترسي بذلك معياراً جديداً لمفهوم تجديد العلامة التجارية وتطويرها ودوره في الارتقاء بمكانة العلامة إلى آفاق جديدة.

وفازت "أمالا" أيضاً بمجموعة من الجوائز الذهبية عن فئة "أفضل مكان أو علامة تجارية وطنية"؛ وفئة "أفضل استراتيجية مبتكرة"؛ وفئة "أفضل هوية مرئية من قطاع أنماط الحياة والصحة "؛ إضافة إلى "أفضل هوية مرئية من قطاع الرياضة والسفر والترفيه والسياحة". وعلاوة على ذلك، حظيت الوجهة بإشادة واسعة عن فئة "أفضل مشروع تطوير علامة تجارية لتغير الرسالة والقيم والمكانة"، وذلك تكريماً لمنهجية الوجهة الاستثنائية في تبني أساليب جديدة في تنفيذ أعمالها.

وتم تطوير هوية "أمالا" بالتعاون مع شركة "لاندور آند فيتش" التي ساعدتها على تشكيل رؤيتها لإنشاء أول علامة تجارية فاخرة ومستدامة في جوهرها. وتشكل الهوية البصرية تعبيراً جلياً عن التناغم بين الاستدامة والتجارب الشخصية والأصالة، والتي تستمد ألقها من جمال البحر الأحمر. وبفضل تصاميمها التي تستخدم الأنماط البحرية المتميزة التي تبرز فيها الشعب المرجانية، والكائنات والنباتات البحرية، تأسر علامة "أمالا" الأبصار وتشكل انعكاساً واضحاً لقيمها . وتعبيراً بارعاً عن الإمكانات الاستثنائية وغير المحدودة لوجهتها.

وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لأمالا: "تتمحور رؤية ’أمالا‘ حول تأسيس وجهة مستدامة فائقة الفخامة معززة بالقيم، ونفخر اليوم بفوزنا بهذه الجوائز المرموقة التي تأتي تقديراً لحرصنا الدائم على إرساء معايير جديدة عبر علامة تجارية متخصصة بالسياحة الفاخرة والمستدامة، وتؤكد على التزامنا الراسخ بصياغة الاستراتيجيات الطموحة وتنفيذها، وفق خطط طموحة تنسجم مع رؤية السعودية 2030. وتأتي هذه الإشادة تأكيداً على نجاح ’أمالا‘ في تخطي حدود الابتكار، وتميز شريكتها ’لاندور آند فيتش‘ في إطلاق الأفكار الاستراتيجية لتأسيس هوية مبتكرة لعلامتها التجارية".