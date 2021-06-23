شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال مشروع طريقي الخرج والرياض / الدمام السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله على أربعة مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل على المرحلة الثالثة بطول (50) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 90%، والمرحلة الرابعة بطول (39) كم وتبلغ نسبة الإنجاز 95%.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التأكيد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام.