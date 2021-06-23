شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجاوز 75 دولاراً إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز النفط الأربعاء 75 دولاراً للبرميل ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال مصدران في السوق إن معهد البترول الأمريكي أفاد بأن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع 7.2 مليون برميل. ومن المقرر صدور أرقام المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وصعد سعر خام برنت 81 سنتاً أو ما يعادل 1.1% إلى 75.62 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عند 75.64 دولار، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو ما يعادل 0.7% إلى 73.34 دولار للبرميل ليقترب بذلك من أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وارتفع سعر برنت أكثر من 45% منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا. ويتحدث بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع عن عودة الخام إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وستجتمع «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو تموز. وقال مصدران في أوبك+ الثلاثاء إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي اعتباراً من أغسطس/آب لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

(رويترز)