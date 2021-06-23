7 خطوات لشحن الأمتعة جواً من الإمارات

دبي: فاروق فياض

يزخر فصل الصيف بارتفاع حجم الطلب على نقل وشحن البضائع الشخصية والتجارية من وإلى الإمارات وعبرها، ويتزامن هذا مع بدء موسم الإجازات الصيفية وانطلاق مواسم السياحة بشكل عام خارج الدولة، وارتفاع أعداد المسافرين إلى بلدانهم، ويترافق ذلك مع قيام الكثير من المقيمين بشحن أمتعتهم الشخصية والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير من البضائع عبر شركات شحن تعتمد الوسائل الجوية والبرية والبحرية كأداة تنقل عبرها هذه البضائع.

ويحتل الشحن البحري الجزء الأكبر من النقل التجاري العالمي، فيما يستخدم النقل البري في الغالب للنقل عبر الحدود والمسافات القريبة، أما الشحن الجوي فهو خدمة نقل يمكن أن تكون سهلة وسريعة الخطى ومثيرة.

متى يعتمد على الشحن الجوي؟

إن تحديد طريقة الشحن المناسبة تعتمد على المواد والسلع المراد شحنها وأكثر السلع التي تنتقل بالجو عادة، هي السلع القابلة للتلف والحيوانات الحية التي لها عمر محدود وحمولة ذات قيمة عالية جداً تتطلب أماناً إضافياً والبضائع بكميات صغيرة أو وزن متري صغير الحجم والبضائع ذات الأولوية القصوى في التسليم العاجل.

- كيف يعمل الشحن الجوي؟

في معظم الحالات، يتم ترتيب الشحن الجوي بواسطة وكالات شحن البضائع؛ قد تكون منظمات كبيرة تقوم أيضاً بترتيب خدمات البريد السريع والشحن الجوي، على سبيل المثال. سيكون لديهم بالتأكيد خبرة في التنقل في العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية لنقل البضائع على الصعيد الدولي.

كيف يمكنني إعداد بضاعة الشحن الجوي؟

1 – إعداد الشحن للتصدير والتخطيط: سيتعين على مالكي البضائع أولاً إعداد البضائع للشحن والنقل وهنا يجب الرجوع من قبل مالكي البضائع إلى دليل مناولة البضائع الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لتوقع متطلبات التحميل والتخزين لشركات النقل الجوي.

2 – حساب وتحديد وزن الحمولة: يجب على مالك البضاعة أن يكون على علم بشأن الفرق بين الوزن الصافي والوزن الإجمالي والوزن القابل للتحميل: الوزن الصافي هو وزن البضائع الفعلية نفسها أما الوزن الإجمالي هو عرض لشحنة البضائع بشكل إجمالي بما في ذلك العبوة والمنصات والحاويات ويعتمد الوزن القابل للتحميل على الحساب الحجمي مع مراعاة الوزن الحجمي أو الوزن الإجمالي أيهما أعلى.

3 – ترتيب الحجوزات مع وكيل الشحن الجوي: ترافق تخطيط ترتيبات الحجز مستندات مثل الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة، وربما تختلف بعض الإجراءات بين شركة وأخرى من حيث بعض الأوراق المطلوبة أو السندات ولكن الغرض من تعليمات الحجز هو نفسه.

4 – إعداد فاتورة مجرى الهواء: يعد كل من وكيل الشحن والشاحن فاتورة شحن جوي مسودة كاملة مع تفاصيل الشحن وتفاصيل الوجهة وتفاصيل جدول الرحلة وهناك العديد من أشكال فواتير الشحن ولكل منها إجراءات ترتيب مختلفة.

5 – النقل إلى مشغل مستودع شركة الطيران أو الوكيل: بمجرد تأكيد الحجز والتفاصيل في فاتورة الشحن الجوي إما عن طريق ترتيب وكيل الشحن أو الشحن يتم نقل البضائع إلى محطة المستودعات المعينة من قبل شركات الطيران أو وكلاء الشحن، وسيصدر مزود خدمة النقل بعد ذلك إيصال مستودع أو شهادة شحن وفي بعض الحالات يكون وكيل الشحن مسؤولاً عن إصدار الإيصال وسيطلق عليه إيصال وكيل الشحن

6 – التخليص الجمركي: ثم يتم تفتيش الشحن الجوي من قبل ضباط الجمارك وأي وكالات حاكمة أخرى تنظم تصدير البضائع، هذا هو المكان الذي يتفقد فيه ضباط الجمارك ما إذا كان هناك أي مخالفة في وصف البضائع أو وزن الحمولة أو القياسات.

7 – تحميل وتخزين البضائع بمجرد ترتيب كل ما سبق، يتم تحميل البضائع في جهاز تحميل الوحدة (ULD) وتخزينها في جسم الطائرة. ستصدر شركة النقل بعد ذلك فاتورة شحن جوي مؤكد كدليل على عقد النقل.