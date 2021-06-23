شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث «القائمة الخضراء» للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.. تعرف إلى أسماء الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. ذلك وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وهذه هي القائمة الخضراء المحدثة بدءاً من تاريخ 24 يونيو/ حزيران 2021

- أذربيجان

- إسبانيا

- أستراليا

- إسرائيل

- البرتغال

- الدنمارك

- السعودية

- السويد

- الصين

- ألمانيا

- المغرب

- النرويج

- النمسا

- الولايات المتحدة الأمريكية

- اليابان

- أوزباكستان

- آيسلندا

- إيطاليا

- بروناي

- بوتان

- تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

- جرين لاند

- سنغافورة

- سويسرا

- فنلندا

- كوريا الجنوبية

- مالطا

- موريشيوس

- مولدوفا

- نيوزيلندا

- هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)