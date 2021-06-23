شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «الشارقة للأطفال والشباب» يستضيف «نساء احتضنّ السينما» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لـ «مؤسسة فن» عند الساعة الثامنة من مساء السبت المقبل، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «نساء احتضنّ السينما». تستضيف الجلسة صانعات أفلام إماراتيات ساهمن في ارتقاء بالفن السابع في الدولة، وألهمن غيرهن من النساء والفتيات الإماراتيات اللاتي اخترن السينما منصة للتعبير عن قضاياهن وأفكارهن.

وتشارك في الجلسة التي تديرها بلقيس صابر الشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، والمخرجة والمؤسس المالك لدار الإنتاج التلفزيوني والسينمائي «بيوند ستوديوز» نهلة الفهد، والمخرجة والمدير التنفيذي لشركة «دي سيفن موشن بيكتشرز» نايلة الخاجة.

وتستعرض المتحدثات تجاربهن في صناعة الأفلام، من البدايات إلى الاحتراف، مروراً بخوض عالم الإخراج والإنتاج، وإلى التداخل بين السينما والفنون الأخرى، والصعوبات التي تواجهها المرأة في هذا المجال واستشراف دورها المستقبلي في عالم السينما.

ويمكن للمهتمين متابعة الجلسة والتسجيل لحضورها عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/4pjt6pps-.