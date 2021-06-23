«الأرجوحة» نسائم الغاف والنخيل في جزيرة النور

مع إضافة «الأرجوحة» إلى تجاربها، أصبح هناك سبب آخر لزيارة جزيرة النور، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين السكان والسياح لما تمتلكه من جماليات وطبيعة خلابة وتصاميم معمارية فريدة، بالإضافة لتجربة بيت الفراشات.

«الأرجوحة»، عمل للفنانة الإماراتية عزة القبيسي مستوحى من الثقافة والتراث المحليين، ويتكون من سبع قطع مجردة بأشكالٍ محفورة تحاكي أوراق شجر الغاف وسعف النخيل، ويستخدم الفولاذ الطري والفولاذ المقاوم للصدأ. ويتميز العمل بفن فريد ومستدام يعكس الماضي والحاضر للإمارات.

يقع العمل الفني الجديد على الشاطئ الغربي لجزيرة النور المطلة على بحيرة خالد في الشارقة، ليدعو الزوار إلى الجلوس وتأمّل الجمال الطبيعي للجزيرة. وأنجز العمل بالتعاون مع مركز مرايا للفنون.

ونظراً لكونها الوجهة المفضلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للعائلات ومحبي الطبيعة والمصورين، تقدم الوجهة أيضاً خصومات خاصة بما في ذلك عروض مميزة على التذاكر خلال فصل الصيف، من ضمنها عرض «اشترِ تذكرتين واحصل على الثالثة مجاناً». أيضاً، كجزء من العروض الترويجية الحالية، يمكن للزوار الاستمتاع بالدخول المجاني إلى بيت الفراشات عند شراء «جولة إرشادية ذاتية في الجزيرة»، أو تذكرة «مقهى نور».

يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى الجزيرة 35 درهماً للكبار و20 للصغار، بينما سعر تذكرة الدخول لبيت الفراشات 15 درهماً للكبار و10 دراهم للصغار.