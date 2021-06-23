شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط محاولات لاختراق مقاومة المثلث الصاعد الذي يظهر بالصورة عند 73.30، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 74.00 ثم 75.55 كمحطات رئيسية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 72.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد