شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.3960 ويحاول الثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.4027 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن تخطي المتوسط المتحرك 50 سيضيف مزيد من التأكيد على استمرار الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.3890 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد