شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.68% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى أعلى من 73 دولارا للبرميل بعد صدور تقرير اقتصادي أشار إلى تراجع جديد في مخزون الخام الأمريكي بالإضافة إلى توقعات تحسن الطلب على النفط.

وارتفع سعر العقود الآجلة في نيويورك اليوم بنسبة 6ر0% بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس. وبحسب مصادر رصد معهد البترول الأمريكي تراجع المخزون الأمريكى بمقدار 7.2مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وإذا أكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها اليوم الأربعاء هذا التراجع سيكون

التراجع الأسبوع الخامس على التوالي لمخزون النفط الأمريكي وهي أطول فترة تراجع للمخزون منذ كانون ثان/يناير الماض