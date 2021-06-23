شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تفتتح مسجد الحمد في المدينة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس الأربعاء، عن افتتاح مسجد جديد يتسع لـ500 مصلٍّ بكامل طاقته، وذلك في «المدينة العالمية (إنترناشيونال سيتي)».

ويعد «مسجد الحمد» الواقع في الحي الفرنسي بالقرب من مركز التجزئة المجتمعي «إنترناشيونال سيتي بافيليون»، سابع المساجد المفتوحة في المجتمع، مع خمسة مساجد أخرى مخطط لها.

ويضم المسجد الجديد، مصلى للنساء ومواقف مخصصة للمركبات، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة المعمول بها.

ويأتي افتتاح المسجد بعد شهرين من افتتاح «نخيل» لمساجد جديدة في «قرية جميرا سيركل» و«جميرا بارك». يذكر أن «المدينة العالمية» تعتبر واحدة من أكبر المجتمعات المتعددة الاستخدامات في محفظة الشركة، وتمتد على مساحة 714 هكتاراً، ويقطنها 105 آلاف نسمة يعيشون في ما يقرب من 500 مبنى.